Ahmet Davutoğlu partisi Gelecek Partisi kadrosunda kimler var?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisini kurdu ve detayları anlattı. 154 kişilik kurucular kurulu olan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin adı Gelecek Partisi oldu. Gelecek Partisi logosu olarak da çınar ağacının yeşil renkli yaprağı seçildi. Peki Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kadrosunda kimler var?

Ahmet Davutoğlu yeni parti kurdu. Gelecek Partisi adı verilen Ahmet Davutoğlu'nun partisine içlerinde Emine Erdoğan'ın özel kalem müdür olan Sema Silkin'in yanı sıra toplam 154 kurucular kurulu yer alıyor. Gelecek Partisi logosu olarak ise çınar ağacının yeşil yaprağı tercih edildi. İşte Ahmet Davutoğlu'nun partisinde olan isimler ve Davutoğlu'nun A tkımı

Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi: Davutoğlu ve kurmayları, “Gelecek Partisi” ismini verdikleri yeni partilerinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak.

Kurucular kurulunun sadece 15'i kadın: 154 isimden oluşan listede sadece 15 kadının yer alması dikkati çekti. Kadın kurucu üyelerin büyük bölümü, daha önce AK Parti teşkilatlarında görev yapmış isimlerden oluştu.

Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü partiye katıldı: Yeni partinin kurucu ekip içerisindeki kadın isimlerden Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin öne çıktı.

Parti başvurusu dün yapıldı: Davutoğlu'nun yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığı’na yapıldı. Başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24’üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.

154 kişilik kurucular kurulu listesi

Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin 154 kişilik Kurucular Kurulu listesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Ahmet Davutoğlu yer aldı. Listede gazeteciler Etyen Mahçupyan ve Hakan Albayrak ile AK Partili eski isimler Cuma İçten, Feramuz Üstün, Selçuk Özdağ ve bir dönem YÖK Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Özcan'ın yer alması dikkat çekti. Listede AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da listede yer aldı.

Başkanlık yerine parlamenter sistem: Ahmet Davutoğlu ittifaklara şimdilik sıcak bakmıyor. Hedefini 50+1 alarak tek başına iktidar gelmek olarak belirledi. İktidara geldiği taktirde ise başkanlık sistemi yerine yeni bir parlamenter sistem hedefliyor. Bu sistemin Almanya, Fransa, Hollanda karışımı olması planlanıyor.

Partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor

Davutoğlu ilk planda siyasi partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor. Fakat bir erken seçim söz konusu olursa ve partinin seçime katılamama ihtimali ortaya çıkarsa, vekil transferi yapacak. İddiaya göre İYİ Parti ile HDP saflarından Davutoğlu’nun partisine geçmek isteyenler var.