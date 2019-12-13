Ali Koç Emre Kılınç transferi için devreye giriyor

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç'ın transferi için Mecnun Odyakmaz'la masaya oturacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, Sivasspor'un kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın devreden çıkmasıyla rahatlayan Fenerbahçe'de Başkan Koç da devreye girdi.

Takas ihtimali gündemde

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Ali Koç'un pazar günkü Sivas maçı öncesinde Sivaslı başkan ve yöneticilerle Emre transferini konuşması bekleniyor. Emre'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması en önemli koz. Emre Kılınç'ın transferine Yanal'ın da onay verdiği gelen haberler arasında. Emre için Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin takasta kullanılmasının da söz konusu olduğu ifade edildi.





Sözleşmesi sona eriyor

Emre Kılınç, bu sezon Sivas formasıyla çıktığı 12 lig maçında 5 gol, 5 asiste imza atarak takımının liderlik koltuğunda olmasında önemli rol oynadı. Sezon sonunda Emre Kılınç'ın Sivas'la olan sözleşmesinin bitecek olması Fener'in işini bir hayli kolaylaştırabilir.