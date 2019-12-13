HABER /  FENERBAHÇE

Ali Koç Emre Kılınç transferi için devreye giriyor

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç'ın transferi için Mecnun Odyakmaz'la masaya oturacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, Sivasspor'un kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın devreden çıkmasıyla rahatlayan Fenerbahçe'de Başkan Koç da devreye girdi.

Takas ihtimali gündemde
Takvim'de yer alan iddiaya göre; Ali Koç'un pazar günkü Sivas maçı öncesinde Sivaslı başkan ve yöneticilerle Emre transferini konuşması bekleniyor. Emre'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması en önemli koz. Emre Kılınç'ın transferine Yanal'ın da onay verdiği gelen haberler arasında. Emre için Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin takasta kullanılmasının da söz konusu olduğu ifade edildi.



Sözleşmesi sona eriyor
Emre Kılınç, bu sezon Sivas formasıyla çıktığı 12 lig maçında 5 gol, 5 asiste imza atarak takımının liderlik koltuğunda olmasında önemli rol oynadı. Sezon sonunda Emre Kılınç'ın Sivas'la olan sözleşmesinin bitecek olması Fener'in işini bir hayli kolaylaştırabilir.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Zülfü Livaneli'den şok etkisi: Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler
AK Parti kulislerinden sızdı Erdoğan ile görüşen 14 AK Partilinin raporu olay oldu
Mehmet Demirkol: Fatih Terim bu takımı beğenmiyor 4 ismi istemedi
Esed rejimi ile YPG elebaşı Salih Müslim özerklik için pazarlık masasına oturdu
Son bir ayda 30’un üzerinde mahkum açık cezaevlerinden kaçtı
İçişleri Bakanlığı terörden arananların listesini güncelledi! Muhammed Dahlan listede
ÖNCEKİ HABERLER
2020 sigara zammı fiyatları yayıldı resmi açıklama geldi
Filede dev maç
Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde bir belediye başkanı da var!
Sanayi üretimi ile ilgili flaş haber: Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı
Beşiktaş'ta Marcelo Guedes sesleri
13 Aralık evde bakım maaşları yattı mı illere göre sorgulama
Yorumlar 1 yorum