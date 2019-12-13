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Zülfü Livaneli'den şok etkisi: Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler

Kadın cinayetlerine sert tepki gösteren sanatçı Zülfü Livaneli tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmesi gerektiğini belirterek “Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler” ifadesini kullandı.

Bayburt'ta dün 1 çocuk annesi Zehra Demir, kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra, hayatını kaybetti. Zehra'nın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan sanatçı Zülfü Livaneli, kadın cinayetlerine çok sert ifadelerle tavır koydu.

Zülfü Livaneli, şunları kaydetti: Tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmeli. Katil erkekler geberseydi. İşte bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar getirdi.

Üç-beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler. Keşke Özgecan’da, Ceren’de, Emine’de, Şule’de ve benzerlerinde silah olsaydı.

"Yargı vs. yetmiyor!"

Livaneli, diğer paylaşımında sözlerine açıklık getirerek şu ifadelere yer verdi: Bu cümle, durumun vahametine dikkat çekmek amacıyla şok etkisi  yaratmak için yazıldı. İsyan duygusu içinde. Bir çare önerin dostlar. Kadın öldürmeyi moda haline getirdiler. Yargı vs. yetmiyor! Onca kadın öldürüldü. Ne toplumun ne de devletin tepkisi yeterli. Kadınlar ölüyor, kimse bir şey yapmıyor. Dayanılmıyor. 'Dişi köpek kuyruk sallamazsa...' gibi iğrenç sözleri üretmiş bir kültürde farkıdalık yaratmak hiç kolay değil.

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