AK Parti kulislerinden sızdı Erdoğan ile görüşen 14 AK Partilinin raporu olay oldu

Ali Babacan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile görüşen AK Partili eski siyasetçilerden oluşan heyetin, ilk olarak ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundukları öneri ve tespitlerin yer aldığı raporun içeriğine Hande Fırat ulaştı.

AK Partili eski milletvekillerinden oluşan 14 kişilik heyet, sırasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptılar.

Medyada "Davutoğlu ve Babacan'ı ikna ekibi" olarak lanse edilen heyetle ilgili bilinmeyenleri, Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü köşesinde aktardı.

Ziyaretlerde “Parçalanmanın önüne geçmek için ne yapılabilir?” sorusuna yanıt arandığını belirten Fırat, heyetin Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

14 AK Partili isim o görüşmeye “önerilerini” sıraladıkları bir raporla gittiğini belirten Fırat, raporda öne çıkan tespitleri sıraladı:

MHP'DEN BEKLENEN OY ALINAMADI İDDİASI

- MHP’den beklenen oy alınamadı. Aksine, AK Parti’den oylar MHP’ye kaydı. Saadet Partisi başta olmak üzere muhafazakâr seçmene hitap eden partilerle ilişkiler geliştirilmelidir.

YEREL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

14 isim hazırladıkları metinde yerel seçimler ve değişen seçmen profiline de değindi. Seçmenin eleştirileri, talepleri de şöyle sıralandı:

EHLİYET VE LİYAKAT KALKTI

- Teşkilatların yenilenmesinde ehliyet ve liyakat kalktı, gruplaşma ve adam kayırma kalitede kayıplara neden oldu.

- Belediye başkanlarımızın istifa ettirilerek görevden uzaklaştırılmaları aleyhimize gelişmiştir.

- Lüks ve israf iddiaları seçimlerde aleyhimize olmuştur.

- Belediye başkanları, meclis üyeleri ve kamu görevlileri halktan kopuk olmamalıdır.

- Medyadaki tekelleşme ve taraflı yayınlar aleyhimizde gelişmektedir.

- Sosyal medyada AK Parti taraftarı görünerek saldırgan yayınlar yapan eylemlerden kaçınılmalı.

- Siyaset dilinin yumuşatılması lehimize olacaktır.

- Parti yeni dönemde “ötekileştirmeyen, yumuşak ve kuşatıcı bir dil” kullanmalı.

14 AK Partili ismin ortak metninde, Öcalan’ın mektubu ve kardeşinin TRT’ye çıkarılması gibi tutumlardan kaçınılması gerektiği de vurgulanıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Gelelim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin önerilerine... Muhalefetin, Cumhurbaşkanı’nın bütün yetkileri kendinde topladığı ve tek adam olduğu algısına oynadığına dikkat çekilerek, “Bu algıyı güçlendirecek uygulamalardan kaçınılması gerekiyor” mesajı verildi. Önerileri arasında Cumhurbaşkanı yardımcıları sayısının arttırılması da var.

SEÇMEN PROFİLİ DEĞİŞİYOR

14 ismin sunum metninde yer alan dikkat çekici ifade, “Eğitim seviyesi yükseldikçe oy oranlarımızın düşmesinin mutlaka bir sebebi olmalı” şeklinde. Bu durumun sebeplerinin bulunması isteniyor. Diğer öneri ise genç seçmen profilinin mutlaka analiz edilmesi gerektiği...