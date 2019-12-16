Mandalinanın faydaları neler bu mucize meyve tansiyonu dengeliyor!

Sonbahar ve kış mevsimlerinin vazgeçilmez meyvesi mandalina C vitamini özelliği dışında sağladığı faydalar hayat kurtarıyor!

Soğuk havalarda sık sık kapıyı çalan gribe karşı içerdiği C vitamini ile soğuk algınlığı dışında bir çok faydası bulunuyor. Turunçgillerin önemli bir ailesi olan mandalina tansiyondan tutun tümör oluşumunu engellemede etkili olmasına kadar sağladığı faydalar ile resmen hayat kurtarıyor! Acıbadem Taksim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, mandalinanın az bilinen 7 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Özellikle mevsiminde yerinde ve sık sık tüketilmesi gereken meyvelerin başında geliyor! İşte mandalinanın az bilinen 7 faydası elmaelma.com'da!

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmede Birebir!

Stres ve kötü beslenme gibi etmenler kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve birçok hastalığa kolayca yakalanmasına zemin hazırlayabiliyor. Mandalina anti-inflamatuar A ve C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalık riskini düşürüyor.

Tümörün Büyümesini Engellemede Yardımcı!

Mandalina hücresel hasar sürecini baskılayarak birçok kanser türünden korunmaya katkı sağlıyor. Mandalinanın içerdiği fito-kimyasallar vücutta anti-kanserojen rol oynuyor. Anti-kanserojen bileşikler normal hücrelerin kanserleşmesini ve tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı oluyor.

Tansiyonu Dengeliyor!

Mandalinanın yüksek potasyum ve düşük sodyum içermesi onu anti-hipertansif yapar. Hipertansiyon, yüksek sodyum yani tuz alımıyla ilişkilidir. Potasyum, sodyum ile tersinir çalışır ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Tuz tüketimini azaltmak öncelikli hedef olmalıdır. Tuz içeren bir öğünü potasyumdan zengin sebze ve meyvelerle dengelemek ise tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur.

Cildi Canlandırıyor!

Vücudumuz yaşla birlikte serbest radikaller üretiyor. Bu doğal bir süreç ancak çevresel faktörlerin de etkisi ile aşırı artınca en büyük organımız cildimizi de olumsuz etkiliyor.Mandalina, serbest radikallerin cilt üzerindeki hasarını azaltmaya yardımcı olurken, kan dolaşımına verdiği antioksidanlar cilt sağlığını da destekliyor.