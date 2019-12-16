Fatih Terim adam edemediği Emre Mor'un biletini kesti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Emre Mor'un Ocak ayında gönderilmesi için yönetime talimat verdi. Yönetim ise Emre'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Devler Ligi'nden elenen ligde ise kötü gidişata 'dur' diyemeyen Galatasaray'da Steven Nzonzi ve Jean-Michael Seri’den sonra ocak ayında gönderilecek üçüncü futbolcu da belli oldu.

Galatasaray yönetimi, sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Menajerine iletildi

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hafta içinde Emre Mor'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılı yetkililer, Fatih Terim'in Emre Mor'u ligin ikinci yarısında düşünmediğini milli futbolcunun menajeri Johan Wins'e bu durumu iletti.





Emre Akbaba dönüyor

Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığını atlatan Emre Akbaba'yı ligin ikinci yarısında kullanmayı düşünüyor.