Ersun Yanal topun ağzında: Kredisi bitti Rıza Çalımbay 5 basar

Ahmet Çakar: Aslında Ersun Hoca'yı, Ali Koç ve yönetim istemiyor ama taraftar baskısıyla göreve getirmek zorunda kaldılar. Sezon başından beri takıma katkısı sıfır. Futbol mantalitesinin boş olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe bir şeyi daha kaybetti. Camia ve taraftarın Ersun Yanal'a güveni bitti.