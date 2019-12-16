Ersun Yanal topun ağzında: Kredisi bitti Rıza Çalımbay 5 basar
Fenerbahçe, ligin zirvesinde yer alan Sivasspor'a 3-1 yenilirken spor yazarları teknik direktör Ersun Yanal'ı yerden yere vurdu.
Fenerbahçe, lig lideri Sivasspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken zirve yarışında ağır bir yara aldı. Ali Koç, maçtan sonra 'Sorunları biliyoruz, radikal kararlar alacağız' diyerek Ersun Yanal'la yolların ayrılabileceğinin sinyalini verdi. Spor yazarları ise Ersun Yanal'ı topa tuttu.
Ahmet Çakar: Aslında Ersun Hoca'yı, Ali Koç ve yönetim istemiyor ama taraftar baskısıyla göreve getirmek zorunda kaldılar. Sezon başından beri takıma katkısı sıfır. Futbol mantalitesinin boş olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe bir şeyi daha kaybetti. Camia ve taraftarın Ersun Yanal'a güveni bitti.
Erman Toroğlu: Ersun Yanal, La Fontaine'den masallar anlattı. Ersun Yanal sen tepki gösterebildin mi, oyuncular gösterecek. Fenerbahçe takımı yerde sürünüyordu oyuncu değiştirmedin. Haftaya Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider.
Serdar Ali Çelikler: Hiç uzatmayalım, Ersun Yanal'a ayrılan sürenin sonuna gelindi. Bence son kredisini de harcadı. Muhtemel bir derbi mağlubiyeti ya da beraberliği hocanın son maçı olur.