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Ahmet Hakan işadamı Osman Kavala'nın tahliyesi için 5 neden saydı

Gezi Parkı Davası'nın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini savunan Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 5 gerekçe ortaya koydu.

Hürriyet Gazetesi yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kaleme aldığı yeni yazısında Gezi Parkı davasında 776 gündür cezaevinde bulunan işadamı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

FETÖ'cü yargı ve emniyet mensupları 

Osman Kavala'nın tahliye edilmesi için 5 neden ortaya atan Ahmet Hakan, Kavala soruşturmasının temelinde FETÖ'cü yargı ve emniyet mensupları bulunduğunun altını çizdi.

Hakan'ın yazısında belirttiği 5 neden şöyle:

-BİR: Hazır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'Tahliye edilsin' demişken... Bu karara dayanılarak derhal tahliye edilmeli.

-İKİ: 'Osman Kavala’yı ille de tutuklu yargılayacağız' diye tutturmaktan vazgeçmek suretiyle... Osman Kavala tahliye edilmeli.

-ÜÇ: 'Tutuksuz yargılama esas olmalı, tutuklu yargılama istisna olmalı' yaklaşımıyla... Kavala hemen tahliye edilmeli.

-DÖRT: Hakkında ortaya atılan iddialar çok esaslı ve çok temelli değil... Bu nedenle tahliye edilmeli.

-BEŞ: Kavala soruşturmasının en temelinde FETÖ’cü yargı ve emniyet mensupları var. Bu nedenle tahliye edilmeli.

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