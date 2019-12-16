Viagra iğnesi nedir nasıl yapılır 1 yıldan fazla etkili!

Viagra kullanmak tarih oluyor. Bilim insanlarının geliştirdiği bir tedaviyle yılda 1 kez yapılan bir iğne erkeklerdeki sertleşme sorununu ortadan kaldırıyor. Viagra iğnesi üzerine yapılan çalışmalara göre, iğne erkek cinsel organında uzama da sağlıyor. İşte bilimsel çalışmaların detayları...

Bilim insanları sertleşme sorunu olan erkekler için viagraya alternatif bir tedavi geliştirmeyi başardılar. Üstelik bu tedavide tek bir enjeksiyonla sertleşme sorunu ortadan kalkabiliyor.

Son çalışmalarda uzmanlar 20 mililitrelik kök hücrelerin penisin tabanına enjekte edilmesinin, sinirleri ve kan damarlarını yeniden canlandırabildiğini buldular. Bu yolla hem sertleşme sorunu ortadan kalkıyor hem de kök hücre enjeksiyonu sonrası penis boyunda uzama sağlanıyor. Ki bu viagranın asla yapamadığı bir şeydi.

Prostat kanseri olan hastalar üzerinde denenen çalışmanın sonuçları oldukça başarılı. Danimarka Rejeneratif Tıp Merkezi Müdürü Profesör Soren Sheikh'in çalışmalara ilişkin verdiği bilgiler sertleşme sorunu yaşayan erkekler için umut verici.

Sheikh, deneme yapılan erkeklerde düşük dozda yapılan bir enjeksiyonun 1 yıldan daha uzun süre ereksiyon sorununu ortadan kaldırdığını daha yüksek dozlarda daha uzun süreli bir tedavinin mümkün olduğunu söyledi.

Sheikh, kök hücre tedavisinin, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve basit yaşlanma gibi diğer nedenlerden ötürü sertleşme sorunu yaşayan milyonlarca erkeğe yardımcı olabileceğini de ekledi.

Sheikh, kök hücre alımının ise karın bölgesinden liposuction benzeri basit bir yöntemle alındığını aktardı.