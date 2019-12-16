Adil Gevrek: Bu artışı doğru bulmuyorum

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun takım harcama limitini yüzde 10 arttırılmasını doğru bulmadığını ve haksız rekabete yol açtığını söyledi. Gevrek ayrıca Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldığını ifade etti.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Futbolcu kardeşlerimi, teknik heyeti ve taraftarımızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Uzun zamandır galip gelmiyorduk. Çok anlamlı ve önemli bir galibiyet oldu. 7 haftadır galip gelemiyorduk. İstanbul’da da maç kazanamıyorduk. İyi bir futbolla 3 puan aldık. Çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra geri kalan 2 maçımızı da tamamlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Galip geldikten sonra hakem hataları konuşulmaz ama bugün öncelikle hakemi tebrik ediyorum. Ufak tefek hataları olabilir ama bugüne kadar konuşamadık. Daha önceki maçlarda birkaç maçımız hatalarla puanlar kaybettik. Biz istiyoruz ligde bize ve diğer takımlara adalet bir yönetim olsun. Hakemler de hata yapabilir, doğal şeylerdir. Çok bariz hataların olmaması lazım" diye konuştu.

"Bu artışı doğru bulmuyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun takım harcama limitini yüzde 10 arttırılmasının sorulması üzerine Başkan Gevrek, "Türk futbolu ciddi sıkıntılar içerisinde. Özellikle finansman olarak. Lisanslama talimatı çok önemli bir talimattı. Bu uygulamanın Türk futbolu adına önemli bir uygulamaydı. Biz zaten Yeni Malatyaspor olarak kesinlikle finanslama anlamında dikkat edin bir kulübüz. Finanslama anlamında dikkat etmezsen haksız rekabet oluyor. Ben bu artışı doğru bulmuyorum. Zamanlama olarak da doğru olmayabilir. Diğer kulüplerimiz istemiş olabilir ama federasyonun bu konuda kulüpleri koruması lazım. Kulüpler istese bile TFF’nin izin vermemesi lazım. Daha önce bütün kulüplerimiz maalesef ciddi bir şekilde borçlanmışlar. Bu borçlanmanın da önüne finanslama talimatı geçti. Biz bu anlamda dikkat eden bir kulübüz. Artışın bizim işimizin yaramasının dışında kulübün borçlanmaması lazım. Burada haksız rekabet oluyor. Ben kalkıp finanslama anlamında dikkat ederek diğer kulüplerin buna dikkat etmemesi tabi haksız rekabet oluyor. Transfer yaparken bir başkan 300-500 verirken bu ciddi bir şekilde haksız bir rekabet oluyor. Bu haksız rekabetin önüne geçmek için lisanslama talimatının doğru şekilde devam etmesi lazım" diye cevap verdi.