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Brent petrolün varili 65,08 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,08 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 65,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,80 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin'in cuma günü birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaşmasının ardından, her iki petrol cinsinin varil fiyatı yaklaşık yüzde 1,5 artışla son üç ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. 

Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ikinci faz anlaşma için müzakerelerin sorunsuz geçmesi durumunda petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket olabileceğini belirtiyor. 

Brent petrolde teknik olarak 65,11 ile 65,18 dolar aralığının direnç, 64,99 ile 64,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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