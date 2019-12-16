HABER /  EKONOMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52 personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Bakanlık, taşra teşkilatına 3 sürekli işçi alacak.

İşçilerden 2'sinin engelli, birinin de eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olması şartı aranacak.

İşe alım şartlarını içeren ilan, 16-20 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu, mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.

Adaylar, bugünden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat edebilecek.

TÜBİTAK da İdari Hizmetler Daire Başkanlığına 2 uzman yardımcısı alacak.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 1 teknik ve destek personeli (mühendis), 3 Ar-Ge teknisyeni ve 29 usta alımı yapılacak.

Kurum, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde çalıştırmak için de 2 şoför, 4 memur, 9 teknisyen ve 2 koruma memuru alacak.

İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve SAGE için başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi için yapılacak müracaatlar da https://esube.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun partisine AK Parti'den transfer mi olacak Selvi kulis yazdı
Ahmet Hakan işadamı Osman Kavala'nın tahliyesi için 5 neden saydı
Erdoğan gizli toplantıda açıklamış! Şehir Üniversitesi arazisi bakın nasıl alınmış!
Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na Babacan ve Akşener'den tebrik!
Erman Toroğlu: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider!
2020 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak TİSK'ten bomba teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Merih Demiral asist yaptı Sarri'yi mest etti
Erol Özmandıracı evlilikleri ilk eşi kimdir sevgilisinden çocuğu oldu
Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
DSİ Genel Müdürlüğü binasında büyük çaplı yangın çıktı
2020 sigara zammı listesi 5 Ocak sonrası yeni fiyat listesi yalanı!
Yorumlar