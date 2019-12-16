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Rusya'dan çarpıcı Erdoğan ve Türkiye açıklaması!

Rusya'da Devlet Başkanı Putin hükümetinin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye, bölgede bağımsız hareket eden önemli bir güç, Türkiye NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yapıyor" dedi.

Rusya'nın Birinci (Perviy) Kanalı'nda yayınlanan bir tartışma programına katılan Peskov, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.

Türk-Rus ilişkilerinin şu anki durumunu değerlendiren Peskov, "Başkan Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli ve sağlam bir diyalog var" diye konuştu.

Bu sayede iki ülke arasındaki bir çok sorunun daha kolay çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

"Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha samimi'' 

Trump'ın Ankara'ya gönderdiği mektubun diplomatik nezaketten yoksun olduğunu hatırlattı.

Peskov, "Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha samimi" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket edebilen önemli bir güç olduğunun altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Türkiye'nin NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yaptığını söyledi.

Suriye konusuna da değinen Peskov, "Türkiye'nin İdlib'de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekleyip göreceğiz" dedi.

İki ülkenin de Soçi mutabakatını uygulamak için çalıştığını dile getirdi.

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