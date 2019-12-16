Naz Elmas evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi Emre Kıramer kimdir?

Oyuncu Naz Elmas uzun süredir iş adamı Erol Özmandıracı ile birlikteydi. Sık sık aşk pozları paylaşan çift 15 Aralık'ta Esma Sultan yalısında evlendi. Peki 36 yaşınki Naz Elmas'ın 52 yaşındaki eşi Erol Özmandıracı kimdir, ne iş yapıyor? Erol Özmandıracı yoga öğretmeni eşi Ceylan Altunç ile anlaşmalı boşanmıştı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan güzel oyuncu Naz Elmas 15 Aralık akşamı bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Erol Özmandıracı ile evlendi. 36 yaşındaki Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı ne iş yapıyor ve kaç yaşında soruları ise merak konusu oldu. Naz Elmas'ın kocası Erol Özmandıracı 52 yaşında ve iş adamı. Daha önce yoga öğretmeni Ceylan Altunç ile evlenen Erol Özmandıracı, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Naz Elmas ise ilk evliliğini Emre Kıramer ile yapmıştı. Çift bir yıl evli kalmıştı.

Erol Özmandıracı daha önce iki evlilik yaptı. İlk eşi Tilda Hanım'dan bir oğlu oldu. Anlaşmalı olarak boşandığı yoga öğretmeni Ceylan Altunç ile anlaşmalı boşandı. İkinci evliliğinden çocuğu olmayan Erol Özmandıracı'nın hostes sevgilisinden bir kızı oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güzel oyuncusu Naz Elmas, hayatını iş insanı Erol Özmandıracı ile birleştirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güzel oyuncusu Naz Elmas, hayatını iş insanı Erol Özmandıracı ile birleştirdi.

Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Arkadaşları başarılı oyuncuyu, mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Arkadaşları başarılı oyuncuyu, mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim düğüne geldi.

Erol Özmandıracı kimdir: Erol Özmandıracı, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde yapmış, lise öğrenimini ise İngiltere’de Oxfordshire Carmel College’de tamamlamıştır.

Arkasından 1989 yılında yüksek öğrenim içim New York’a gitmiş ve burada Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi tahsili yapmıştır. Erol Özmandıracı, 1993 yılında okulu bitirdikten sonra, iki yıl, bir Japon firmasında kimyasal ürünler ve metal departmanı satış müdür yardımcılığı yapmıştır. Daha sonra ülkeye dönen Erol Özmandıracı, 1994 yılında Esteks Dış Ticaret şirketini kurmuş ve bu şirkette Kurucu Başkan ve CEO olarak ev tekstil imalat ticaret ve pazarlama işleri yapmıştır.

2006 yılında bu şirketin yapısı değişmiş ve tekstil kumaş ithalat ve pazarlama faaliyetleri yapmaya başlamıştır.

Bu arada Erol Özmandıracı, 2000 yılında kurduğu Bay Gıda şirketinde pirinç ve çeltik gibi kuru gıda ticareti yapmaktadır. Bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Ayrıca 1997 yılında kurduğu Bay İnşaat şirketi, arsa ve proje geliştirme, mimari projelendirme, konsept geliştirme ve pazarlama ve satış yönetimi çalışmalarını yürütmektedir. Erol Özmandıracı’nın, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nde üyelikleri bulunmaktadır.