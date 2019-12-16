Dolar durdurulamıyor! 16 Aralık Pazartesi dolar kuru

Dolar/TL yoğun veri akışının yaşandığı geçen haftayı 5.8060'dan kapatmıştı. Dolar piyasaların açılış gününe 5.8125'ten başladı.

Geçtiğimiz hafta ABD ve Türkiye merkez bankalarının faiz kararı merakla bekleniyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) faizlere dokunmazken TCMB politika faizinde 200 baz puan indirime gitti.

Geçen hafta boyunca dolar/TL'de büyük hareketlilik yaşanmadı. Haftaya 5.78 liradan başlayan dolar cuma 5.8060 liradan haftayı kapadı.

Dolarda son durum

Etkileyecek gelişmeler

Bugün açıklanacak veriler arasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı işsizlik verileri özellikle takip edilecek. Bunun yanında ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik gelişmeler piyasanın seyrinde belirleyici olabilir.

Altında son durum