HABER /  GÜNCEL

Hasankeyf'teki 610 yıllık cami araç üzerinde taşınıyor

Ilısu Barajı altında kalacak olan Hasankeyf'teki 610 yıllık tarihi Er-Rızk Camii, tekerler üzerinde Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınıyor.

12 bin yıllık geçmişe sahip olan Hasankeyf'te yer alan 610 yıllık tarihi Er-Rızk Camii'nin de taşıma işlemi başlatıldı. Dört bölüm halinde taşınacak olan yapının 1700 ton ağırlığındaki ilk bölümü 256 tekerlekli SPMT aracına yüklendi.

Tekerler üzerinde yeni yerine taşınıyor

Araca yüklenen caminin ana gövdesi, Dicle Nehri üzerinde inşa edilen 12 kutu menfezden oluşan köprü üzerinden geçirilerek Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine konulacak.

Er-Rızk Camisi'nin ardından yapının harim duvarı, taç kapı ve giriş bölümü de taşınacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 100 bin sosyal konut projesi nerede yapılacak ve şartları! Başvuru için linki tıklayın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Damla Ekmekçioğlu kimdir yatak pozu sosyal medyayı salladı!
Alevi ailelere yönelik tehdit ve provokasyonlara bir yenisi daha eklendi
Rusya'dan çarpıcı Erdoğan ve Türkiye açıklaması!
Ahmet Davutoğlu'nun partisine AK Parti'den transfer mi olacak Selvi kulis yazdı
Ahmet Hakan işadamı Osman Kavala'nın tahliyesi için 5 neden saydı
Erdoğan gizli toplantıda açıklamış! Şehir Üniversitesi arazisi bakın nasıl alınmış!
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Cengiz isyan etti: Neden yüzde 40'a çıkardınız?
Emniyetten boyu 1.65'ten kısa olan sürücülere uyarı
Hakkı Çelikel: Üzerimizdeki şanssızlığı kırdık
İçişleri Bakanlığı son dakikayı duyurdu! Sınır dışı edildi!
Türkiye İstatistik Kurumu rakamları açıkladı! Eylül'de işsizlik oranı yüzde 13.8 oldu
Erol Özmandıracı evlilikleri ilk eşi kimdir sevgilisinden çocuğu oldu
Yorumlar