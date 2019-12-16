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Beşar Esad'dan Türkiye'yle ilgili hadsiz açıklama! ABD çalıp...

SURİYE 'de taş taş üstünde koymayan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan Beşar Esad, Türkiye'yle ilgili hadsiz açıklamalar yaptı. Esad Fırat'ın doğusundaki petrolün ABD tarafından çalınarak Türkiye'ye satıldığını iddia etti.

Esad, "Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çinli Phoenix televizyonuna verdiği röportajda Suriye petrolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD tarafından çalınarak Türkiye'ye satıldı iddiası

ABD'nin 'Fırat'ın doğusundaki petrol kuyularının korunacağı' açıklaması kendisine hatırlatılan ve söz konusu kuyularla ilgili "Ele geçirdikleri petrolü ne yapacaklar?" sorusunu yanıtlayan Esad, söz konusu petrolün ABD tarafından çalınarak Türkiye'ye satıldığını iddia etti.

Petrol kuyuları Nusra Cephesi tarafından kullanılıyordu

Esad'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Amerikalılardan da önce, IŞİD gelip bölgeyi ele geçirmeden -daha doğrusu bölgedeki kuvvetler IŞİD'le birleşmeden- önce söz konusu petrol kuyuları Nusra Cephesi tarafından kullanılıyordu.

Türk rejimi doğrudan bir rol oynuyor

Petrolü çalıp doğrudan Türkiye üzerinden sattılar. Şimdi de ABD bölgedeki petrolü çalıp Türkiye'ye satıyor. Türkiye petrol satışında suç ortağı, sürece ilişkin bir sorunu yok ve hazır. Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor."

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