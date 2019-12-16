Erdoğan'ın kısasa kısas mesajını acil koduyla geçtiler İncirlik sözleri büyük ses getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylamasına tepki olarak 'gerekirse İncirlik Üssü'nü kapatırız' dedi. Erdoğan'ın bu çarpıcı mesajı yabancı ajanslar tarafından 'acil' koduyla servis edildi.

Erdoğan, dün akşam ATV-A Haber ortak yayınında gündem ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın en dikkat çeken mesajlarından biri de ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına tepki olarak, Adana'daki İncirlik üssü ve Malatya'da konuşlu Kürecik radar üssü ile ilgili oldu.

Erdoğan "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında büyük ses getirirken yabancı ajanslar haberi acil koduyla geçti

Reuters acil koduyla geçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını abonelerine 'acil' koduyla duyuran Reuters haber ajansı, "Erdoğan - Türkiye ABD tehditleri karşısında İncirlik Hava Üssü'nü kapatabilir" başlığıyla geçtiği haberinde, İncirlik'te ABD'nin nükleer savaş başlıkları bulunduğunu hatırlattı.

Reuters, Erdoğan'ın şu sözlerine haberinde yer verdi:

Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz.

Alman DW: Türkiye karşılık verebilir

Alman Deutsche Welle (DW) de Erdoğan'ın sözlerini dünyaya duyuran yayın kuruluşları arasında yer aldı. Gelişmeyi "Erdoğan ABD'nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor" başlıklı haberiyle takipçilerine aktaran DW, Türkiye'nin bahsi yükselttiğini belirterek Rus hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulaması halinde, karşılık vermekle tehdit ettiğini" yazdı.

DW, İncirlik'in ABD açısından önemine de yer verdiği haberinde, Kürecik'te de NATO radar istasyonu bulunduğunu anımsattı.

"Türkiye seçeneği elinde tutuyor''

Rus Russia Today (RT) yayın kuruluşu, Erdoğan'ın ABD'nin yaptırımları üzerine "Türkiye'nin gerekirse ABD tarafından kullanılan İncirlik Hava Üssü'nü kapatabileceğini" yazdı.

RT, "Ankara ABD'nin Türkiye'ye karşı ek yaptırımlarına mukabele olarak İncirlik Hava Üssü'nü kapatma seçeneğini elinde tutuyor" yazarken, Erdoğan'ın, Adana'da bulunan İncirlik'in yanı sıra Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün de kapatılabileceğini söylediğini aktardı.