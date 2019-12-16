Naz Elmas kimdir kaç yaşında kaç evlilik yaptı ilk eşi bakın kim?

Naz Elmas kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli araştırması iş adamı Erol Özmandıracı ile evliliğinin ardından merak konusu oldu. 36 yaşındaki Naz Elmas daha önce Emre Kıremer ile evlenmiş bu evlilik 1 yıl sürmüştü.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan güzel oyuncu Naz Elmas 15 Aralık akşamı bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Erol Özmandıracı ile evlendi. 36 yaşındaki Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı ne iş yapıyor ve kaç yaşında soruları ise merak konusu oldu. Naz Elmas'ın kocası Erol Özmandıracı 52 yaşında ve iş adamı. Daha önce yoga öğretmeni Ceylan Altunç ile evlenen Erol Özmandıracı, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Naz Elmas ise ilk evliliğini Emre Kıramer ile yapmıştı. Çift bir yıl evli kalmıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güzel oyuncusu Naz Elmas, hayatını iş insanı Erol Özmandıracı ile birleştirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güzel oyuncusu Naz Elmas, hayatını iş insanı Erol Özmandıracı ile birleştirdi.

Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Arkadaşları başarılı oyuncuyu, mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Arkadaşları başarılı oyuncuyu, mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim düğüne geldi.

Naz Elmas kimdir: Naz Elmas, 16 Haziran 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu.

Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır. Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, bir bankanın reklamında rol almıştır. Doktorlar dizisinde "Eylül" Karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun birçok usta oyuncuyla oynadığı Nefes dizisi 21 Kasım 2009 tarihi itibarıyla yayından kaldırıldı.

2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı.