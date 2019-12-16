Çevre Bakanlığı açıkladı: Plastik poşetten 1 yılda 210 milyon lira kazandı

Yaklaşık 1.5 milyar adet poşet satıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, poşet satışından elde edilen Geri Kazanım Katılım Payı gelirinin 210 milyon TL olduğunu açıkladı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın plastik poşet satışıyla ilgili soru önergesine yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti: Elde edilen gelirler karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; bakanlığımızca yerel yönetimlerin çevre yatırımları için son 16 yılda 2 milyar 116 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır. 2019 yılındaki yardım tutan ise 527 milyon TL'dir.

"Yüzlerce milyon TL'lik bir ekonomi yarattı"

CHP'li Kasap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu kadar devasa bir gelir elde etmesinin yanında alınan her 25 kuruşun 10 kuruşundan şirketler ve vergi olarak Hazine'nin de pay aldığını hatırlattı.