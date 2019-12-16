HABER /  GÜNCEL

Çevre Bakanlığı açıkladı: Plastik poşetten 1 yılda 210 milyon lira kazandı

Yaklaşık 1.5 milyar adet poşet satıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, poşet satışından elde edilen Geri Kazanım Katılım Payı gelirinin 210 milyon TL olduğunu açıkladı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın plastik poşet satışıyla ilgili soru önergesine yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti: Elde edilen gelirler karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda; bakanlığımızca yerel yönetimlerin çevre yatırımları için son 16 yılda 2 milyar 116 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır. 2019 yılındaki yardım tutan ise 527 milyon TL'dir.

"Yüzlerce milyon TL'lik bir ekonomi yarattı"

CHP'li Kasap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu kadar devasa bir gelir elde etmesinin yanında alınan her 25 kuruşun 10 kuruşundan şirketler ve vergi olarak Hazine'nin de pay aldığını hatırlattı.

İktidar, minik poşetlerden yüzlerce milyon TL'lik bir ekonomi yarattı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 100 bin sosyal konut projesi nerede yapılacak ve şartları! Başvuru için linki tıklayın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'ın kısasa kısas mesajını acil koduyla geçtiler İncirlik sözleri büyük ses getirdi
Kerem Alkin'den Kanal İstanbul için dikkat çeken yazı
Doğa Koleji olayların merkezinde! Velilerden protesto gösterisi
Dolar durdurulamıyor! 16 Aralık Pazartesi dolar kuru
Beşar Esad'dan Türkiye'yle ilgili hadsiz açıklama! ABD çalıp...
Damla Ekmekçioğlu kimdir yatak pozu sosyal medyayı salladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
Naz Elmas kimdir kaç yaşında kaç evlilik yaptı ilk eşi bakın kim?
Kadınları fuhşa zorlayıp telefon dinlemelerine karşı 'yılbaşı pastası' diyorlarmış
Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor
TOKİ 100 bin konut projesi başvuru ekranı açıldı TC ile TOKİ başvurusu yapma
Af haberleri son bilgi geldi af çıkacak mı 2019
Yorumlar 5 yorum