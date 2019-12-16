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Modoko 50. yılında büyük hediyeler dağıttı! Emniyet'e araba çıktı

TÜRKİYE'nin en seçkin mobilyacılar sitesi olan Modoko, 50. yılını hediyeler dağıtarak kutladı. Kartal Titanic Otel'de düzenlenen gecede Ümraniye Emniyetine sıfır kilometre araç verildi.

350 seçkin markayı çatısı altında toplayan Modoko, 50. yılını şanına uygun kutladı. Titanik Otel'de düzenlenen geceye Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Karaçak ve Osman Er ile yönetim kurulu üyeleri Atalay Şuekinci ev sahipliği yaptı. 

Modoko'nun 50. yıl dönümü kutlamasına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Avcı , Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akgül, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Modoko üyeleri katıldı. 

Gecenin açılış konuşmasını MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan yaptı. Modoko'nun geçmiş dönem başkanlarına teşekkür eden Koray Çalışkan, plaket verdi.  

Modoko çarkı hediye dağıttı

Gecede Modoko çarkı yardım için çevrildi. Engelliler Vakfı'na 15 adet tekerlekli sandalyenin çıktığı Modoko çarkından, Darülaceze, Sokak Çocukları Vakfı, LÖSEV, Türk Kızılay'ı ve TEMA vakfına da hediyeler dağıtıldı. 

Ümraniye Emniyeti'ne araba çıktı

Modoko çarkındaki en büyük hediye ise Citroen marka arabaydı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın döndürdüğü çark ile arabalardan biri Ümraniye Emniyet Müdürlüğü'ne çıktı. Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, 'Modoko esnafının bu güzel kaktılarından dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.

Geceye katılanlara Modoko Yönetimi tarafından plaketler verildi.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'e, plaketini Modoko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Karaçak verdi.  

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