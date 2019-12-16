Google uygulamaları nasıl yüklenir? Android telefonlar için Google kararı

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni satılacak Android cep telefonlarında bundan böyle Google uygulamaları kullanılamayacak. Yani telefonlarda uygulama mağazası Google Play Store, Youtube ve Gmail yüklü olmayacak. Peki android telefonu olanlar ne yapacak?

Google’ın dün yaptığı açıklamayla duyurduğu Türkiye kararı android telefonu olan birçok kullanıcıyı etkileyecek. Karar sonrasında geri adım atılmazsa Türkiye’de satılacak yeni Android cihazlarda, Google Play, Gmail, YouTube, Google Maps gibi çok kullanılan uygulamalar yüklü gelmeyecek.

Google’ın Android mağazası olan Google Play’de yüklü olmadığı için uygulamalar internet üzerinden ancak APK olarak kurulabilecek.

Google uygulamaları nasıl yüklenecek?

Google’ın geçtiğimiz aylarda Huawei’ye uyguladığı yaptırımda olduğu gibi Türkiye’deki yeni cihazlarda Gmail, Google Play, YouTube gibi uygulamalar yüklü olmayacağı için telefon ilk kullanımda alışılmışın dışında bir görüntüde olacak.

Uygulamaların APK olarak kurulmasında bir engel bulunmadığı için öncelikle Google Play’ın güvenlilir bir kaynaktan APK olarak indirilmesi ve kurulması diğer uygulamaların edinilmesini kolaylaştıracak. Google Play cihaza kurulduktan sonra diğer uygulamalar mağaza üzerinden indirilerek kullanılabilecek.

Google Türkiye kararı

Rekabet Kurumu, ABD'li arama devi Google'a, haksız rekabete yol açması sebebiyle ceza kesmişti. Ardından taraflar düzenlemeler konusunda anlaşamamıştı.

Google dün yaptığı açıklamada Türkiye pazarına girecek yeni telefonlarda, bir anlaşma sağlanana kadar Google servislerinin Android cihazlarda yüklü olmayacağını duyurdu. Satışa sunulacak yeni nesil akıllı telefonları satın alanlar Google’ın bu hizmetlerinden doğrudan faydalanamayacak.