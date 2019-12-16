İsraf sergisi yapılmıştı! İBB yeni kiralık araç ihalesine çıktı işte rakamlar

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), seçim döneminden itibaren en çok tartışılan konuların başında gelen kiralık araçlar için bugün ihaleye çıktı. İBB tarafından canlı olarak da yayınlanan 2020 yılı kiralık araç ihalesine 2 teklif sunuldu.

İBB Destek Hizmetleri Hizmetleri Müdürlüğü, ‘2020 yılı kiralık araç ihalesi'ni bugün Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında gerçekleştirdi. İBB tarafından kiralık araç maliyeti yaklaşık 170 milyon 384 bin 788 lira olarak belirlendi. 565 sürücü ve 1.826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 2 teklif sunuldu.

Kiralık araç teklifleri

İhaleye Adana merkezli Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 141 milyon 277 bin 790 TL, Ankaralı firma Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin 819 TL teklif verdi.

Geçerli teklif yok ihale ertelendi

İhale komisyonuna başkanlık yapan İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, iki teklifin de geçerliliği bulunmadığını, geçici teminat mektupları ve diğer bazı belgelerin eksik olduğunu belirterek ihaleyi sonlandırdı. İBB'nin önümüzdeki günlerde tekrar ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.

FARK NE KADAR? 2019 yılı için kiralanan araç sayısı 2 bin 432'ydi

2020 için kiralanacak araç sayısı 1826

Fark : 606

İBB 2020 için hangi araçları kiralıyor?

Teknik şartnamede 2020 yılı için düzenlenen ihalenin sözleşme süresi 1 yıl olarak belirlendi. İhale kapsamında 703 adet binek araç, 300 adet camlı araç, 91 adet “8+1 minibüs”, 121 adet “14+1 minibüs”, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 286 adet çift sıra kabinli kamyonet, 64 adet arazi aracı, 117 adet panelvan araç, 35 adet cenaze aracı, 21 adet 27 kişilik otobüs, 19 adet 31 kişilik otobüs, 23 adet 46 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı kiralanacak.

İsraf sergisi düzenlenmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ihtiyaç fazlası araçları geçtiğimiz eylül ayında Yenikapı'da toplamıştı. İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 730 araç kiralandığı şirkete iade edilmişti.

2019 İBB araç ihalesini kim almıştı?

İBB 2019 yılında 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihale düzenlemişti. Bu ihaleyi 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında tek katılımcı olan Platform Turizm Taşımacılık Şirketi almıştı. Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi.