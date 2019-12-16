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Ersun Yanal, Fenerbahçe'de ilk dönemini aratıyor

Ersun Yanal'la şampiyon olduğu 2013-2014'te 23 galibiyet elde edip 74 puana ulaşan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın ikinci döneminde ise 34 haftada 57 puan alabildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci döneminde Süper Lig'de 34 maçta sadece 15 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilerek 14. hafta sonunda lider olan rakibinin 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde, ikinci Ersun Yanal dönemi istenilen gibi gitmiyor.

2013-2014'te şampiyonluğa taşıdığı sarı-lacivertlilere, geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen Ersun Yanal, ligde 34 maça çıktı.

Bu 34 karşılaşmada Fenerbahçe, sadece 15 galibiyet alarak taraftarını üzdü. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı.

34 haftada 57 puan
Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde Süper Lig'de 34 haftada 57 puan toplayabildi.

Tecrübeli teknik adamla geçen sezon 19, bu sezon ise 15 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1.67 puan ortalamasında kaldı.

İlk döneminin çok uzağında
Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda yakaladığı başarının çok uzağında kaldı.

Şampiyon olduğu sezon ligde 23 galibiyet elde eden ve 74 puan toplayan Yanal'lı Fenerbahçe, 2.17 puan ortalaması yakalamıştı.

Toplam 81 maç 43 galibiyet
Ersun Yanal, Fenerbahçe'yle 81 resmi maçta 43 galibiyet alabildi.

Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde galibiyet oranında ise yüzde 47'de kaldı.

Bu 81 maçta Fenerbahçe ayrıca, 20 yenilgi ve 18 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İkinci Yanal dönemimde ise sarı-lacivertliler, 41 resmi maça çıkıp 19 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 10 yenilgi de aldı.

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