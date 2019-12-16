Huawei Amerika arasındaki gerilim Avrupa'ya da sıçradı

Huawei ve ABD arasında yaşananlar, Almanya arasındaki iplerin kopmasına da neden olacak gibi gözüküyor.

Huawei ve ABD arasında yaşananlar henüz çözülmüş değil. ABD bu konuda yalnız kalmamak için, Avrupa ülkelerinin de Huawei’nin işlerini kesmesini istiyor. Bazı Avrupa ülkelerinin de bu konuyla ilgili tereddütleri yok değil. Son olarak, Huawei Almanya arasında ipler kopma noktasına geldi. Huawei için misilleme kararı alınabileceği açıklandı.

Almanya açık bir şekilde Huawei’nin ismini belirtmese de Çinli şirketlere karşı 5G konusunda güven duymadığını ortaya koydu. Bundan hemen sonra Çin’in Almanya Büyülelçisi Wu Ken‘den ciddi bir açıklama geldi.

Ken, yaptığı açıklamada Huawei için misilleme yapabileceklerine dikkat çekti. Buna göre, Huawei, 5G ekipmanlar tedarikçiliği konusunda dışarıda kalırsa, milyonlarca Alman otomobilinin satıldığı ülkede bir misilleme başlatılacak ve Mercedes, BMW gibi modeller güvensiz ilan edilecek.

Ken açıklamasında, Çin hükümetinin olası bir dışarıda bırakmaya karşı hazırlıklı olduğunun ve buna karşı kayıtsız kalınmayacağının altını çizdi.

Huawei de sık sık yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik suçlamaları kabul etmiyor. Potansiyel sabotaj ve casusluk iddiaları kesin bir dille reddediyor.