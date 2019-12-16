Temel Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul fetvası! Haramdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan Kanal İstanbul tartışaması sonrası Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, devletin Kanal İstanbul için yapacağı her ödemenin haram olacağını savundu.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) düzenlediği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi, Ankara'da yapıldı. Kongrenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na “Montrö lobisi” sorusu yöneltildi.

Milletin kesesinden para verilirse...

Kanal İstanbul projesine eleştiriler getiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Montrö lobisi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben onlardan dolayı değil, yani buranın beklenilen karı vermeyeceği kanaatinde olduğum için ve oradaki ekolojik yapıyı da bozma tehlikesinin olmasından dolayı Kanal İstanbul projesini doğru bulmuyorum. Yoksa Montrö lobisi nedir bilmiyorum. Kanal İstanbul projesi bir yatırım. Bu yap-işlet-devret modeline göre yapılır, oradan gemiler geçmediği için de orayı yapanlara devlet kesesinden, milletin kesesinden para verilirse bu haram olur.

Bunlar boş laflar

Boğazlardaki hakimiyetimizin artması, eksilmesi söz konusu değil. Bu onunla alakalı iş değil. Bunlar boş laflar."