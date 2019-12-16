Doğa Koleji açıklaması satış oldu mu son durum ne? Öğretmenler bayrak açtı

Doğa Koleji'nin satışına ilişkin bugün mesai bitimine kadar açıklama yapılması bekleniyor. Yönetim satışın cumartesi günü duyurulacağını söylemişti. Ancak beklenen açıklama yapılmamıştı. Veliler bugün yönetimi protesto için çocuklarını okula yollamazken, Doğa Koleji öğretmenleri ise il milli eğitim müdürlüğüne gitti.

Doğa Koleji'nin yılan hikayesine dönen satışına ilişkin veliler ve öğretmenler, yönetimden gelecek açıklamaya kilitlendi.

Doğa Koleji yönetimi cumartesi günü yapılması planlanan açıklamayı bugüne ertelemişti. Bugün açıklamanın saat 14.00'da yapılacağına dair söylentiler yayıldı. Ancak şu ana kadar yönetimden açıklamaya ilişkin kesin bir saat verilmiş değil. Veliler ve öğretmenler mesai bitimine kadar bir açıklama yapılmasını bekliyor.

Kimse çocuğunu okula yollamadı

Doğa Koleji yönetimi cuma günü 'satışın tamamlandığını' cumartesi günü açıklama yapacaklarını duyurmuşlardı. Cumartesi günü beklenen açıklama gelmeyince velileri bugün çocuklarını okula göndermediler. Doğa'nın bir çok okulunda sınıflar boş kalırken, öğretmenler de ders bıraktı.

3 ayı aşkın süredir maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri ise bugün İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiler. Öğretmenler pankart açıp, sorunlarını ilettiler.

Cumartesi satış açıklaması iptal olmuştu

Doğa Koleji'nin geçen hafta satış işinin bittiği söylenmişti. İddiaya göre alıcı da Nişantaşı Üniversitesi'ydi. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu cuma günü yaptığı açıklamada "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

Veliler beklenen açıklama cumartesi günü gelmeyince pazar günü soluğu okulda aldılar. 'Veliler burada Vedat nerede?' diye bağıran veliler açıklama yapılmasını istemişti.

Satış iptal mi oldu?

Süreci şeffaf bir şekilde yürütmeyen Doğa Koleji, bu konuda bir açıklama yapmadığı için durum tam bir muamma.

Doğa Koleji'nin 411 okulu var. Ekonomik sorunlar 15 ilde 214 şubesinde yaşanıyor. Diğer okullar farklı kişilere ait olduğundan herhangi bir sorun bulunmuyor.

Doğa Koleji öğrencileri ne olacak MEB açıklaması

Bir süredir yaşanan maddi sıkıntılarla gündeme gelen Doğa Koleji ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söylemişti:

-Bu konuda bizim üstümüze mevzuat gereği düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü hazırlığımız var. Ama bu tür işler, hemen açtım kapattım biçiminde yürüyen işler değil. Belirli bir mevzuatı takip etmek ve 3 kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Ama şundan emin olabilirsiniz: Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız.