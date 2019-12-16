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Açıkta satılan süt zararlı mı? Ağzı açılan sütü 2 günde tüketin!

Günlük hayatta tüketimi insan sağlığında oldukça önemli olan süt tüketimlerinde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladık!

Günlük hayatta yetişkinlerden çocuklara kadar tüketilmesi oldukça önemli olan besinlerden biri de süttür. Süt tüketimlerinde kafaları en çok karıştıran konular hakkında merak edilen soruları elmaelma.com olarak sıraladık ve Gıda Güvenliği Derneği Samim Saner, süt ve süt ürünlerinin tüketimi hakkında vatandaşları uyardı. Açıkta satılan süt sağlığı tehdit ediyor mu? Ağzı açılan süt kaç günde tüketilmeli? İşte aradığınız tüm soruların yanıtları...

Açıkta Satılan Süt Zararlı Mı?

İzinsiz bir şekilde sokaklarda kayıtsız satılan süt, menşei belirsiz ve sağlık açısından riskli bir süttür. Eğer açık süt almak istiyorsanız, sadece kontrollü şekilde, denetimli çiftliklerde üretilen sütlerin, sağıldıktan sonra en geç 48 saat içinde çiğ süt olarak yerel perakendecilerde satışına izin var. Sokak sütçülüğünün halk sağlığı için ciddi bir tehlike olduğunu unutmamalıyız.

Açıkta Satılan Sütlerde Hile Yapılır Mı?

Hacettepe Üniversitesi'nin sokakta satılan açık sütlerle ilgili yaptığı araştırmalar, sokak sütlerinin hem mikrobiyolojik kalitesinin çok kötü olduğunu hem de açık sütten daha fazla maddi kazanç elde edebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ortaya koyuyor. Su eklemek bunlar arasında en yaygın olanı...

Kutu Sütler Sağlıklı Mı?

Vatandaşın UHT sütlerden ve diğer kutu sütlerden korkmasına gerek yok. Bunlar yüksek sıcaklıkta kısa süre ısıl işlem görmüş yani kaynamaya eşdeğer bir ısıl işlem uygulanmış sütler. Onlar sizin yerinize kaynatmış ve şişelemiş… Bu sütler periyodik olarakTarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi.

İhtiyacınız Kadar Süt Alın!

İhtiyacınız kadar süt ve süt ürünleri satın almalıyız. Hanelerde en fazla atığa dönüşen yiyecekler arasında yüzde 41 ile süt ve süt ürünleri grubu başı çeken gıda grupları arasında yer alıyor.

Ambalajı Açık Olan Süt Kaç Günde Tüketilmeli?

UHT işleminin ardından süt; sütü bozucu hava ve ışıktan koruyan, ambalajlara doldurulur. Bu sayede 4 ay boyunca paketlendiği günkü tazeliğini korur. UHT sütler, ambalajı açıldıktan sonra muhakkak buzdolabında muhafaza edilmeli ve en fazla 2-3 gün içinde tüketilmelidir.

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