İmamoğlu çok kararlı: Mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim" açıklaması yaptı.

Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB'ye ait bazı gayrimenkullerde çok sayıda işgalci bulunduğunu saptadıklarını söyledi. İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı ziyaretinde Ulusoy'un ifadelerine değinerek, "Toplumun vicdanını temsil eden bir belediye başkanı ya da belediyeci ne yapmak ister? Gerçek mağdur insanlara bu tür alanları kullandırtmak ister. Kullandırtalım, ama orayı, birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim. Bu kadar net. İstanbul’u, kimsenin işgal etmesine 'ama bir meydanını ama bir sokağını ama bir otoparkını ama bir parkını' müsaade etmeyeceğim" diye konuştu.

“20 bin kişi mi, 15 milyon 980 bin kişi mi?"

İmamoğlu, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: Masa işgali, restaurant işgali, o, bu, şu veya bahsettiğiniz, çok önemli bir konu ki, büyük fırsatlar diye bakabileceğimiz gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi, işgaliyeler… İstanbul’da bugün 100 gelirimiz varsa, yarın 1000’e ulaşabilecek hatta daha da ötesine, tahmin edemeyeceğiniz kat sayılara ulaşabileceğimiz gelirlerimizin saklı olduğu bir alan var orada. Ve tümüyle burası suiistimal ediliyor. Ben size bir şey söyleyeyim: ‘Efendim aynı ailenin 20 tane simitçisi var.’ Bunlar dedikodu ya da gerçek. Siz daha iyi biliyorsunuz.

Biz, bazı uygulamalarda 15 milyon 980 bin insanı mı mutsuz etsek doğru ya da tam tersi 20 bin insanı mı mutsuz etsek daha doğru. Bu kadar net bakacağız olaya. Yani o 20 bin insanı bertaraf etme çabasında da değiliz. Yol göstererek, akıl vererek, zamana yayarak, günün sonunda o sistemi bir adalet terazisiyle yöneterek çözüme kavuşturmalıyız. Demiyorum ki size; ‘Bir günde, bir haftada, bir ayda toz duman edin ortalığı!’ Hayır. Vicdanımızı göstererek, ama bir sürece yayarak, makul, çok da uzatmadan, laçkalaştırmadan ve şeffaf, milletin de önüne koyarak…

Kararlılık vurgusu

Biz ne yapmak istedik, ne yaptık, nereye vardık ya da nereye varmak istiyoruz? Toplumun vicdanını temsil eden bir belediye başkanı ya da belediyeci ne yapmak ister? Evet, gerçek mağdur insanlara bu tür alanları kullandırtmak ister.

Kullandırtalım, ama orayı, birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim.

Bu kadar net. İstanbul’u, kimsenin işgal etmesine -ama bir meydanını ama bir sokağını ama bir otoparkını ama bir parkını-, müsaade etmeyeceğim. İstanbul, 1922’de işgalden kurtuldu. Ondan sonra hiçbir işgale ama bireysel ama kurumsal ama işte birkaç kişinin organizasyonuna müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlı olacağız. Tümüyle de bu kararlılığımızı 16 milyon insanın vicdanına servis edeceğiz, göstereceğiz bu çalışmaları. Gizlimiz, saklımız yok.