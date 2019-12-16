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Necip Hablemitoğlu suikasti! Eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızı bakın ne yazdı

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Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından olan önemli bir şüpheli Ukrayna'da yakalandı. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu son dakika haberi görünce sosyal medyadan açıklama yaptı. Kızı Kanije Hablemitoğlu'nun paylaşımı ise duygulandırdı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 17 yıl önce bir suikaste kurban gitmişti. Hablemitoğlu davasına ilişkin bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK’dan ihraç edilen N.G.B, Ukrayna'da yakalandı. 

Eşi ve kızından açıklama


Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu son dakika gelişmesini duyunca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şengül Hablemitoğlu, "Soruşturma dosyasına dair avukatımız aracılığı ile ben de son dakika olarak geçen bu bilgiye vakıfım. Ancak henüz net bir şey yok, sadece güçlü şüpheli diyelim" dedi. 

Kızının paylaşımı duygulandırdı


Necip Hablemitoğlu'nun kızı Kanije Hablemitoğlu ise babasının katilinin yakalandığına dair geçen haberlere ilişkin şu mesajı attı:

Kanije baban öldürülmüş doğru mu? 
Şengül Hablemitoğlu kızının bu mesajını paylaşıp eşinin kaybettiği dönemde yapılanları hatırlattı. Necip Hablemitoğlu'nun öldüğü akşam evi arayanların telefona yanıt veren 10 yaşındaki Kanije'ye 'baban öldürülmüş doğru mu?' diye sorduklarını hatırlatan Şengül Hablemitoğlu şunları yazdı:

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