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Suriyeli 830 öğretmen Adana'da göreve başladı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Adana'da 830 Suriyeli öğretmenin okullarda göreve başlamasını sordu. Selçuk, "Milli bütçeden atamıyoruz" dedi.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Adana'da 830 Suriyelinin okullarda 'gönüllü eğitici' adı altında görevlendirildiğini ortaya çıkaran CHP'li Sümer, Milli Eğtiim Bakanı Selçuk'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Önergesine yanıt alamayan Sümer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında konuyu doğrudan Bakan Selçuk'a yöneltti.

Adana'daki durumu hatırlatan Sümer, "Türkiye genelinde kaç Suriyeli öğretmen görevlendirilmiştir? Bu öğretmenlerin eğitimleri nelerdir?" diye sordu.

'Okullardaki Suriyelilerin sayısı Türk öğrencilerden fazla'

Sümer ayrıca Adana'da devlet okullarında eğitim gören çok sayıda Suriyeli öğrencilerin uyum sorununu da gündeme getirerek, "Bazı sınıflarda Suriyelilerin sayısı Türk öğrencilerden fazla. Velilerin bizlere aktardığına göre, Suriyeli öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında uyum sorunu hâlâ çözülmedi, okullarda aşırı yığılma var. Bu konuda bir önlem almayı düşünüyor musunuz?" dedi.

Bakan Selçuk, "Biz, hiçbir şekilde, milli bütçeden bir Suriyeli öğretmen atamıyoruz. Suriyeli çocukların –uyumuyla ilgili- Türkçe öğrenmeden okullarda sınıflara girmesini istemiyoruz" yanıtını verdi.

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