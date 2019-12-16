Çeyrek altın ne kadar 16 Aralık 2019 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

16 Aralık 2019 anlık ve güncel altın kuru fiyatları değişiyor. Her zamanki gibi günün en çok sorulan soruları çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın ne kadar, Cumhuriyet altını ne kadar soruları oldu. İşte bugünün altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,13 değer kaybıyla başlayarak 277 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını da 1.866 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, 1.477 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının içeriğinin belli olmaması sebebiyle küresel piyasalarda yatırımcıların tedirgin duruşlarını koruduklarını kaydetti.

Gram altında 278 lira direnç olarak öne çıkıyor

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı işsizlik rakamları ile bütçe dengesinin, dünya genelinde öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 278 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.