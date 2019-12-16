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Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleşti. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon oldu.

Maçlar ne zaman oynanacak?
Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Hamit Altıntop'un çektiği kuraların ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Olimpik Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona

İlk maçlar Şubat ayında oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak.

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