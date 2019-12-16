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Nedim Şener Posta'ya veda etti yeni adresini nükteli mesajla duyurdu

FETÖ terör örgütüne ilişkin çarpıcı araştırmalarıyla bilinen Nedim Şener, 9 yıldır köşe yazarlığı yaptığı Posta gazetesinden ayrıldığını duyurdu. Şener ayrıca yeni adresini nükteli bir mesajla açıkladı.

15 Temmuz darbe kalkışması gecesi Doğan Medya Center'ı basan FETÖ'cü askerlerle ettiği mücadele ile hafızalara kazınan Gazeteci Nedim Şener Posta'dan ayrıldı.

Ayrılık haberini bugünkü yazısında duyuran Şener, 9 yıldır yazdığı Posta'ya teşekkür etti.

Şener ayrıca yeni adresinini de açıklamayı ihmal etmedi. Şener bundan böyle Hürriyet gazetesinde yazacak.

Nükteli mesaj 

Şener, kişisel Twitter hesabından yeni mecrasını duyururken nükteli bir not düştü.

Şener şunları söyledi;

Nedim Şener kimdir?

Nedim Şener, 1966 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamalayan Şener, tezinde "Uluslararası Ticaret ve Türkiye'nin Dünya Ekonomisine Eklemlenmesi" konusunu ele aldı. Gazeteciliğe 1992 yılında Dünya gazetesinde başlayan Şener, 1994 yılında Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı. 2011 yılında ise buradaki işine son verildi. 2010-2011 yılları arasında Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan Nedim Şener, 3 Mart 2011 tarihinde Oda TV'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteci Ahmet Şık ile birlikte gözaltına alındı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Şener, Ergenekon terör örgütüne yardım etmek gerekçesiyle yargılandı.

7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nedim Şener, 12 Mart 2012'de tahliye edildi. Nedim Şener, Posta gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Kitapları

Helal Tekme: Korkma, Alışma, Unutma! (2014) [1] Baba Seni Neden Oraya Koydular? (2012) (Silivri Cezaevi Süreci) Kırmızı Cuma (2011) (Hrant Dink suikastı) İşte Hayatım (2010) (Uğur Dündar biyografisi) Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları (2009) Türkiye'de Farklı Olmak (2009) (Binnaz Toprak, İrfan Bozan ve Tan Morgül ile birlikte) Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat (2009) Hayırsever Terrorist (2006) (Şeyh Yasin El Kadı dosyası) Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi (2005) (Kemal Unakıtan dosyası) Kod Adı: Atilla (2004) (Susurluk olayı) Naylon Holding (2002) Tepeden Tırnağa Yolsuzluk (2001)

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