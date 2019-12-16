Başakşehir’in rakibi Lizbon’u tanıyalım

Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda eşleştiği Sporting Lizbon, daha önce Beşiktaş, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile toplamda 6 kez mücadele etti. Portekiz temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, Son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti.

Portekiz Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Lizbon, 4. sırada yer alıyor. Sezon başında Silas’ın (Jorge Manuel Rebelo Fernandes) teknik direktörlük görevine geldiği Lizbon’un kadrosunda takım kaptanlığını da yapan Bruno Fernandes, Marcos Acuna, Wendel, Luiz Phellype gibi isimler yer alıyor. 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de Fenerbahçe forması ile mücadele eden Portekizli savunmacı Luis Neto da Lizbon’da dikkatleri çeken isimler arasında yer alıyor.

Türk takımları ile 6 kere karşılaştı

Türk takımları ile tarihinde 6 kere karşılaşan Sporting Lizbon, Beşiktaş, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile 2'şer kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda Lizbon, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, sahadan 1 kere de mağlup ayrıldı. Lizbon bu maçlarda Beşiktaş ve Kocaeli’ne karşı 1’er galibiyet elde etti. Portekiz ekibi tek mağlubiyetini ise 2002-2003 yılında UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında 3-0’lık skorla Gençlerbirliği’nden aldı.

Grubunu 2. tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu 12 puanla 2. sırada tamamlayarak son 32 turuna kalan Sporting Lizbon, Avrupa arenasında LASK Linz, PSV Eindhoven ve Rosenborg ile mücadele etti. Grupta beraberlik yüzü hiç görmeyen Lizbon, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 de mağlubiyet alarak 13 puanlı Linz’in ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

Takımın gol yükü Fernandes ve Phellype’de

Ligde 20 gol atıp kalesinden de 15 gol gören Sporting Lizbon’un skor yükünü ise Fernandes ve Phellype çekiyor. Portkizli orta saha Bruno Fernandes, takımıyla bu sezon sahaya çıktığı tüm kulvarlarda 12 gol, 9 asist yaparken, Brezilyalı forvet Luiz Phellype ise 6 gol, 2 asistle mücadele ediyor.

Portekiz Ligi’ni 18 kez kazandı

Portekiz Ligi’nde 18 kere şampiyonluk ipini göğüsleyen Sporting Lizbon, 17 kez de Portekiz Kupası şampiyonu oldu. 2 Lig Cup kupasını müzesine götüren Lizbon, 8 defa da Portekiz Süper Kupası’nın sahibi oldu. Öte yandan Portekiz temsilcisi 1963-1964 sezonunda da Kupa Galipleri şampiyonu oldu.

Portekiz ekibi, maçlarını Lizbon’da bulunan 50 bin kapasiteli Estadio Jose Alvalade oynuyor.

Öte yandan Lizbon, bu akşam ligin 14. haftasında deplasmanda Santa Clara ile karşılaşacak.



