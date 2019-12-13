Ersin Düzen'den Arda Turan bombası: Beşiktaş'a daha yakın

Yorumcu Ersin Düzen, adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'ın Beşiktaş'a daha yakın olduğunu söyledi.

TRT Spor'da spikeri ve futbol yorumcusu Ersin Düzen, Milliyet'e çarpıcı açıklamalarda bulunurken Süper Lig'in röntgenini çekti.

''Arda, Beşiktaş'a daha yakın''

Arda Turan'ı geleceği hakkında konuşan Ersin Düzen, ''Arda Turan’ın hocanın elini öpmesi ve sonrasında hocanın sonrasında yaptığı açıklamalar buzların eridiğini gösteriyor. Galatasaray’a dönmesi konusunda pek emin değilim Arda’nın Galatasaray’a geri dönebileceğini düşünmüyorum. Arda eğer Başakşehir’den ayrılacaksa bana göre Galatasaray’a değil Beşiktaş’a daha yakın.'' dedi.

''Fatih Terim'i yadırgıyorum''

Fatih Terim'i eleştiren Düzen, ''Fatih hoca her maçın ya da her yenilginin ardından bunu söylemeye başladı ama benim yadırgadığım bir şey var iki sezon önce Tudor ile başlayan ve Fatih hocanın göreve geldiği bir dönem vardı eğer o dönemin benzeri olsaydı başka bir şey konuşmak mümkün olabilirdi ama sezon başında takımın başında olan, şampiyon olan ve transferleri yapan kendisi. Her türlü yetkiye sahipsiniz ama sürekli olarak bu söylemlerle kamuoyuna söylenmekte benim yadırgadığım bir durum açıkçası. Hoca geçen sezon yaptığı gibi yine devre arası transferlerine güveniyor ama bu sezonun geçen sezon gibi olacağını zannetmiyorum. Eğer Fatih hoca bugün de 8-9 puan olsun ben yine geriden gelirim düşüncesine sahipse bence çok yanılıyor. Beşiktaş’ın Trabzonspor’un çok daha fazla mazereti olmasına rağmen, dertlerini anlatma fırsatı varken bir kez bile ünal Karaman’ın mazeret ürettiğini görmedim ya da Abdullah Avcı hep sabır istedi ve camiayı bir arada tutmaya çalıştı. Galatasaray’da takım ve yönetim bir başka Fatih hoca bir başka gibi davranıyor, en büyük sıkıntı da bu. Yine de özeleştiri yaptığını hissediyorum ama Galatasaray bu şekilde devam ederse mesajlarını ocak ayı için değil sezon sonu için vermeye başlar.'' dedi.

''Ersun Yanal'ın kaderini belirler''

Fenerbahçe'nin Sivas'ta mutlak kazanması gerektiğini belirten Düzen, ''Sivas’ta kaybettikten sonra bir şey olmaz herkes Beşiktaş derbisini bekler ama derbi sonrasında Fenerbahçe’nin beraberliği ya da kaybetmesi sonrasında o zaman başka bir şey konuşmaya başlarız. Çünkü olası bir Sivasspor mağlubiyetinden sonra Beşiktaş beraberliği taraftarı tatmin etmez, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarının sonuçları Ersun Yanal’ın belki de kaderini bile belirleyebilir. İki maçı kaybettiğinde Ersun Yanal’ın herhangi bir şekilde takımdan ayrılması sürpriz olmaz.'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yorumu

Ligin sonu için Fenerbahçe'yi favori olarak gördüğünü ifade eden Düzen, ''Potansiyel olarak Fenerbahçe’yi görüyorum. Sanırım ligin sonuna kadar keyifli bir lig olacak. Mevcut oyun olarak değil ama potansiyel olarak Fenerbahçe diyorum. Sivasspor’da bir şeyi merak ediyorum 6 haftadır kazanıyorlar bu seri bir gün sona erecek bir kayıp halinde Sivasspor ne yaşayabilir bu onları bozar mı bir takım istikrarsızlık acaba baş gösterir mi diye bakmamız lazım.'' şeklinde konuştu.

''Beşiktaş’ı 2. Yarıda daha favori görebiliriz''

Beşiktaş'ı da ele alan Ersin Düzen, ''Transferde ekonomik olarak problem var ama 1-2 takviye yapabilirlerse Beşiktaş’ı 2. Yarıda daha favori görebiliriz. Bir özeleştiri dile getireyim ben Beşiktaş’ın üst üste 3 maç kazandığını görmekte zorlanabiliriz demiştim çünkü o günkü Beşiktaş böyle bir sinyal vermiyordu bize ama bugün öyle bir Beşiktaş yok artık karşısına çıkan rakipler önlem almaya başladı.'' ifadelerini kullandı.