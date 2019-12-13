Simit Sarayı'nı Ziraat Bankası satın alıyor! Rekabet Kurulu'na başvuruldu

Ziraat Bankası'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, ekonomik dar boğazda olan Simit Sarayı'nın %51 hisessini devralması için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Ekonomik olarak zor günler geçiren şirketler arasına dünyaca ünlü Simit Sarayı da dahil oldu. Simit Sarayı hisselerinin yüzde 51'ini devrediyor.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi’ne devredileceği bildirildi.

Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı’nın sermayesindeki payların toplam %51’ini elde etmiş olacak.

Geçen sene kuruldu

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu'nun yeni üyesi olarak 8 Kasım 2018 tarihinde kuruldu. Şirketin büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere finans desteği ile ortak olarak, bu girişimlerin ihtiyacı olan ivmeyi yaratıp, büyümelerini sağlamayı hedefliyor. Ortak olduğu girişimlere, finans desteğinin yanında, pazarlama yöntemleri iyileştirmeleri, kurumsal ve stratejik plan alanlarında da destek vererek, sektör bazında güçlenmelerini de sağlamayı amaçlıyor.