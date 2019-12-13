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Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na bir başka İtalyan takımından ilgi var. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre başkent ekibi Roma, milli futbolcunun transferiyle ilgileniyor.

Takas teklifi gündemde
Roma'nın Hakan Çalhanoğlu'nu takas yoluyla kadrosuna katmak istediği iddia edilirken Cengiz Ünder'in ismi de gündeme geldi. İddiaya göre Roma, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a Cengiz Ünder, Amadou Diawara ve Diego Perotti üçlüsünden birini teklif edecek.



Transfer için görüştüler
Öte yandan haberde, Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile Milan Sportif Direktörü Frederic Massara'nın bu transfer üzerinde görüştükleri öne sürüldü. Milan'da üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 2017 yazında Leverkusen'den 22 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Milli futbolcu bu sezon Serie A'da 14 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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