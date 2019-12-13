ABD Senatosu'nun Ermeni kararıyla ilgili ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Tartışma yaratan ABD'nin sözde "soykırım" tasarısı ile ilgili ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD Senatosu'nun aldığı Ermeni Tasarısı'na tepkiler çığ gibi büyürken ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'ın, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın söz konusu kararla ilgili tepkiyi büyükelçiye ilettiği bildirildi. ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.