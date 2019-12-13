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Çin ABD'yi 'dünyanın baş belası' olarak nitelendirdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, kendilerine ticaret savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump yönetimini hedef aldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin dış politikası konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak "Washington'un uluslararası anlaşmalardan çekilmesi, uluslararası topluma çok sayıda sorun ve dert yarattı, ABD'yi bugün dünyanın baş belası yaptı." ifadesini kullandı. 

Vang, ABD'nin, Çin ile aralarında ortak güven tesis edilmesine ciddi biçimde zarar verdiğini ifade ederek "ABD ile çatışmaları ve farklılıkları, ortak saygı ve eşitlik temelinde müzakere ve diyalog yoluyla çözmeye hevesliyiz. Ancak tek taraflı yaptırımı veya zorbalığı asla kabul etmeyeceğiz." yorumunu yaptı. 

Kasten saldırıyorlar

Çin Dışişleri Bakanı ABD'nin Çin'in "egemenliği, ulusal onuru ve asli çıkarları"na ilişkin konularda  "kasten saldırdığı" Çin'i "karaladığını" savundu. 

Çin ile ABD arasında gerilim son dönemde, ticaret savaşı ve Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı iddiaları nedeniyle artmıştı.

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