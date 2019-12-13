Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı paylaşım! Bazı şeyleri parayla...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlerce gündemden düşmeyen İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıfta bulunarak kişisel Twitter hesabında 'bantlanmış kalp' görseli paylaştı.

Miami kentindeki Perrotin Art Basel Miami’de sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’a ait olan, ‘Komedyen’ adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eser, başka bir sanatçı tarafından yenmiş ve gündemden düşmek bilmemişti. Sosyal medyada bu olaya atıfta bulunulan bir çok paylaşım yapıldı. Son paylaşım ise Fahrettin Koca'dan geldi.

"Bazı şeyleri satın alamazsınız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine gönderme yaptı.

Kişisel Twitter hesabında 'bantlanmış kalp' paylaşan Koca, "Bazı şeyleri satın alamazsınız; Sevgi gibi, sağlık gibi... Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim" ifadesini kullandı.