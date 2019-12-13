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Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz'la yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2 futbolcu vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile günlerdir idmana çıkmayan, dün yapılan ödeme sonrasında idmana çıkan Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ayrılık kararı aldı.

Vedalaştılar
Kayserispor yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen Umut Bulut ile Şamil Çinaz, bugün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

Açıklama yapmadılar
Umut Bulut ile Şamil Çinaz, sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için TFF'ye başvuru yaptı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Kayserispor tesislerinden ayrılırken bir açıklama yapmadı.

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