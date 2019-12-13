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Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'den diğer partilere mesaj Ak Partiyi de etiketlediler

Dün İçişleri Bakanlığı'na başvurusunu yapıp bugün kamuoyuna ilan edilen Ahmet Davutoğlu'nun lideri olduğu Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından Meclis'teki diğer partilerin hesaplarına emojili mesaj gönderdi.

Türkiye siyaset arenası bugün bünyesine yeni bir siyasi parti daha kattı.

AK Parti'de uzun yıllar önemli görevlerde bulunduktan sonra parti kurma kararı alan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 'Gelecek Partisi'  adını verdiği yeni partisini bugün Ankara'da Bilkent Otel'de tanıtım toplantısı düzenleyerek kamuoyuna ilan etti.

Partisinin kuruluş ilkelerini açıklayan Davutoğlu ''bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik." dedi.

Ak Parti'yi de etiketlediler

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından partinin sosyal medya hesabından paylaşılan tweet dikkati çekti. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, ve SP'nin sosyal medyaları etiketlenerek, güneş gözlüklü gülen surat emojisi konuldu.

İşte Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Twitter hesabından yapılan o paylaşım;

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