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Azerbaycan Milli Takımı, Hırvat teknik direktör Jurcevic'le yollarını ayırdı

Anadolu Ajansı

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic'in sözleşmesini feshetti.

AFFA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerindeki performansını değerlendirdi. Toplantıda, Jurcevic'in sözleşmesinin feshedilmesi yönünde karar alındı.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı Azerbaycan Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde sadece 1 puan elde etmiş ve grupta sonuncu olmuştu. 

Nikola Jurcevic, 2013-15 yıllarında Beşiktaş'ta teknik direktör yardımcısı olarak görev yapmıştı. 

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