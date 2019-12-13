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Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı'ndan açıklama: Devir işlemlerinde son aşamaya gelindi

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, gündemden düşmeyen Doğa Koleji ile ilgili "okulun devir işlemlerinde son aşamaya gelindi" açıklaması yaptı.

Öğretmenlerin maaş alamadıklarını belirterek eylem başlattıkları Doğa Koleji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, "Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin, Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Detaylı bilgilendirme yarın yapılacak

Vedat Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum.

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