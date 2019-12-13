Selahattin Demirtaş kendisini Aliya'ya benzetip Erdoğan'a çağrı yaptı

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, kendini 'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç'e benzeterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Demirtaş, kendini çağa iz bırakan Müslüman önder Aliya İzetbegoviç'e benzeterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Erdoğan’a bir kitap tavsiyesinde bulunayım

Terör tutuklusu Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye toplumu benim ve arkadaşlarımın, siyasi nedenlerle hapiste olduğumuzu biliyor. Zaten Erdoğan bunu öyle gizlemiyor. Canlı yayınlarda yargıya açık açık talimatlar veriyor, yargı da buna tıpış tıpış uyuyor. Ama halk bunun farkında. O nedenle asla bize olan güveninden vazgeçmiyor, sevgisi azalmıyor. AKP kendi siyasi ikbali için bizi hapse attırdı ama biz içeriden onun siyasi ikbalini adım adım bitiriyoruz. Gün gelecek, bizi hapse attırdığı için pişman olacak.

O çok sevdiği koltuktan makamdan hiçbir şey kalmadığında...

O çok sevdiği koltuktan, makamdan, şatafattan hiçbir şey kalmadığında bunu daha iyi anlayacak. Halkımız bizlere güvenmeye devam etsin. Biz de halkımıza her daim sadakatle bağlı kalacak ve demokrasi, barış özlemlerini mutlaka dindireceğiz. Kitap okumayı pek sevmez ama Erdoğan’a bir kitap tavsiyesinde bulunayım; tarihe 'Bilge Kral' olarak geçen Aliya İzzetbegoviç’in anıları. Onu da bölücülükle, teröristlikle suçlamışlardı. Korkutmak, yok etmek için hapse atmışlardı, tıpkı kendisinin bugün bize yaptığı gibi.

Faşizmin temsilcileri ise lanetle anılacaklardır

Aliya da teslim olmamıştı, Bosnalılar da. Bedeli ağır olsa da insanlık onuru faşizm karşısında kendini korumayı bir kez daha başarmıştı. Tarih karşısında Aliyalar değil, Miloseviçler utanç abidesi konumundalar şimdi. Benim şahsen, ülkenin geleceğinde bizzat yer almalıyım diye ne bir telaşım ne hırsım ne de hevesim var. Ama temsil ettiğimiz gelenekten birileri kesinlikle olacaktır. Faşizmin temsilcileri ise lanetle anılacaklardır. Bosna’da, Almanya’da, İspanya’da, İtalya’da, Irak’ta olduğu gibi.