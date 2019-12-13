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Ramil Guliyev’in Tokyo hedefi altın madalya

İhlas Haber Ajansı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefinin altın madalya olduğunu söyleyerek, "Hedefimiz hep altın ne kısmetse onu alacağız ama elimizden geleni yapacağız ki olimpiyattan ülkemize altın madalya getirelim" dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak Büyük Atatürk Koşusu'nda geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletleri kabul edildiği toplantı sonrasında

Ramil Guliyev basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Dünya şampiyonasından sonra olimpiyat hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Ramil Guliyev, "Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Artık son adımlar kaldı. Kariyerimin zirve yarışına katılacağım" diye konuştu. 

"Hedefim altın madalya" 
Dünya şampiyonasının yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı istediği gibi geçmediğini dile getiren Guliyev, "İnşallah olimpiyatlarda her şey istediğimiz gibi olacak. Çok güzel bir şekilde Tokyo'da yarışacağız. Dünya şampiyonası öncesi yaşadığım rahatsızlık sonrasında istediğim performansı yakalayamadım. Bu bize tecrübe oldu. Olimpiyatlar için programlı çalışıyoruz. Öncesinde deneme yarışlarına katılacağız. Olimpiyatlara katılacak aynı sporcularla koşacağız. Kendimizi deneyeceğiz. İnşallah olimpiyatlarda da onlarla güzel bir yanış yapacağız. Hedefimiz tabiki altındır. Elimizden geleni yapacağız. Artık hedefimiz hep altın ne kısmetse onu alacağız ama elimizden geleni yapacağız ki olimpiyattan ülkemize altın madalya getirelim" şeklinde konuştu. 

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