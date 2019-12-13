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Büyükçekmece'de otobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Demirören Haber Ajansı

BÜYÜKÇEKMECE'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi linç edilmek istendi. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi, D-100 yan yolda giden özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre Silivri -Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsünde uyuyan kadın yolcuya yanında oturan kişi iddiaya göre taciz girişiminde bulundu.

Halk otobüsü şoförü otobüsü durakta durdurdu ve kapıları kapatarak polisi aradı. Bu sırada bazı yolcular şüphelinin başında kaçmaması için bekledi.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak için otobüse bindi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Polis gözaltına alınan adamı polis otosuna götürdüğü sırada çevredekiler tepki göstererek darp etmeye çalıştı. Şüpheli karakola götürüldü. Tacize uğradığını iddia eden kadın da şikayetçi olmak üzere karakola gitti.  Olayı anlatan bir vatandaş, "Ben ilk başta hırsızlık sandım ama tacizmiş. Böyle insanları barındırmayalım, halk cezasını versin" diye konuştu.

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