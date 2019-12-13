HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Milyar dolarlık kulüp YouTube

Google'ın 2006 yılında bünyesine kattığı video servisi YouTube, 1 milyar dolar barajını geçti. 

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın video servisi YouTube 1 milyar dolar barajını geçti. 

Mashable'ın SensorTower verilerine dayandırdığı haberine göre, bu sayede YouTube 'milyar dolarlık kulüp' olarak da anılan uygulamalardan birisi haline geldi.  
  
Bu tabir 1 milyar dolardan fazla kazanç elde eden uygulama ve platformlar için kullanılıyor. Yıllardır hatırı sayılır üye sayısına rağmen istenilen oranda gelir elde edemediği için eleştirilen YouTube son birkaç yıldaki büyümesi ile sonunda bu kulüpteki yerini aldı. 

2016'da yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde eden YouTube geride bırakmaya hazırlandığımız 2019'da gelirini 563 milyon dolara çıkardı.  
  
Geçtiğimiz yıl bu rakam 277 milyon dolardı. Google 2006 yılında  1.65 milyar dolar karşılığında YouTube'u bünyesine katmıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'tan son dakika faiz açıklaması
Davutoğlu'nun yeni partisinde şaşırtan isimler Emine Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi
Aziz Yıldırım'ın projesi 'kulüplere vergi iadesi' nefes aldırdı
Gül'den ABD kararına tepki: Ülkemiz milletimiz açısından yok hükmündedir
İşte KYK kredi borcu olanlar için düşünülen formül! Erdoğan müjdeyi vermişti!
Zülfü Livaneli'den şok etkisi: Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler
ÖNCEKİ HABERLER
Üretimi durduran TEMSA'dan resmi açıklama haciz gelmişti
Almanlar Başakşehir'i övdü Gladbach'ı gömdü: Utanarak veda etti
Netflix'te yeni üyelik modelleri yolda
Ahmet Davutoğlu aslen nereli yaşı kaç eşi ve çocukları kimdir?
Girne Amerikan Üniversitesi  dünyanın kapılarını Girne Koleji öğrencileri için açıyor
Ahmet Davutoğlu partisi kurucuları kimler yeni parti ismi nedir?
Yorumlar