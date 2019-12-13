Gül'den ABD kararına tepki: Ülkemiz milletimiz açısından yok hükmündedir

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD senatosunun sözde Ermeni Soykırımı hakkında aldığı kararı eleştirdi.

"Yok hükmündedir"

Adalet Bakanı Gül konuşmasında, "ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu'ndan skandal 'Ermeni Soykırımı' tasarısı

ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato'da kabul edildi. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.